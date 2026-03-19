Именно эти обломки дронов были безопасными и не несли никакой угрозы. Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об обломках дрона в реке в Киеве?

Спасатели отметили опасность подобных предметов, которые могут оставаться в водоемах после обстрелов.

Как отмечают в ГСЧС, металлические обломки, скрытые под водой, представляют серьезную угрозу для людей, которые могут случайно наткнуться на них во время купания или отдыха.

Обломки российской ракеты в реке в Киеве

Будьте внимательны! Если заметили взрывоопасные или подозрительные предметы – не подходите, не трогайте и немедленно сообщите в службы 101 или 112.

Что известно об атаке врага 19 марта?

  • В ночь на 19 марта Россия осуществила атаку ударными беспилотниками по Украине, запустив 133 БпЛА. Из них около 70 – типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей, однако зафиксированы попадания и падения обломков. Это привело к повреждениям инфраструктуры, перебоев с электроснабжением и пострадавших среди гражданского населения в нескольких регионах.

  • Одесса подверглась массированной атаке. В результате чего в городе работали силы ПВО и фиксировались многочисленные взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры, сообщают в Одесской ОГА и МВА. По предварительным данным, удары привели к разрушениям жилых домов в разных районах, возникновения пожаров и ранений среди мирных жителей.

  • Также Россия атаковала Львов дроном, который был сбит силами ПВО. Однако его обломки упали на территорию Главного управления СБУ во Львовской области, вызвав повреждения здания без жертв и пострадавших.