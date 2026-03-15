Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Читайте также Под Одессой горел рынок "7 километр": в ГСЧС рассказали, почему пожар стал особенным
Как обезвреживали часть ракеты?
Часть российской ракеты Х-47 "Кинжал" обнаружили на открытой территории. Операцию по ее ликвидации провели саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции.
В ГСЧС рассказали, что саперы достали боевую часть ракеты из почвы с помощью пиротехнического автомобиля тяжелого типа с манипулятором. После этого ее загрузили в защитный отсек и вывезли на спецплощадку для дальнейшего уничтожения.
Справка. Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. Это ракета с ядерным или обычным боезарядом. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов – примерно до 12 000 километров в час.
Взрывотехники обезвредили часть ракеты / Фото: ГСЧС Житомирщины
Недавно элемент российской аэробаллистической ракеты "Кинжал" нашли также во Львове. Инцидент произошел на территории "Львовского комбината хлебопродуктов".
Враг продолжает удары по Украине: последние новости
В ночь на 14 марта Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив всего 498 средств воздушного нападения. Среди них было 430 ударных беспилотников различных типов, из которых примерно 250 составляли дроны типа "Шахед".
Наибольшим разрушениям подверглась понесла Киевская область. Российские силы били по энергетической инфраструктуре, в частности по Трипольская ТЭС и подстанции в Наливайковка.
По обновленной информации, известно о 5 погибших в результате атаки и еще 15 раненых. Всего зафиксировано около 30 поврежденных объектов в четырех районах области.