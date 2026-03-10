Пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина в комментарии 24 Каналу рассказала, что обычно пожары на "7 километре" достаточно трудно потушить. Но на этот раз все закончилось относительно быстро.

Смотрите также Масштабный пожар в Глазго охватил здание XIX века: парализовано железнодорожное движение

Что известно о пожаре на рынке 7 километр 10 марта?

У ГСЧС указали, что огонь охватил три торговых павильона. Но подразделения работали по повышенному номеру вызова из-за угрозы быстрого распространения пламени.

Кадры пожара, которые показали в сети, действительно поражают: продавцы пытаются спасти хоть что-то, пока покупатели ходят среди дыма.

Горит рынок "7 километр": смотрите видео пожара под Одессой (осторожно, ругань!)

В общении с журналистами 24 Канала Марина Аверина указала, что было много дыма, поэтому казалось, что пожар очень масштабный. Однако на самом деле горело несколько павильонов. В то же время была угроза, что вспыхнут и другие киоски.

Последствия пожара на "7 километре" / Фото ГСЧС

К счастью, спасателям помогли Центр безопасности граждан Авангардовской общины и добровольная пожарная дружина (ДПД) "7-й километр". Они среагировали очень быстро и еще до приезда ГСЧС начали тушить огонь – буквально через несколько минут после начала пожара.

Благодаря этому другие контейнеры с товаром на рынке не пострадали, ведь пламя от них отрезали. Если бы не это, работникам ГСЧС было бы значительно труднее, потому что пожары на "7 километре" вспыхивают мгновенно. В частности, рядом с пострадавшими киосками торговали шубами – конечно, такой товар очень горючий.

Также пресс-секретарь ГСЧС прокомментировала информацию от СМИ о полном обесточивании рынка. По ее словам, это обычные меры безопасности, ведь павильоны подключены к электричеству. Если начать заливать огонь водой, спасателей может просто убить током.

Сейчас на месте осталась только одна машина, которая проливает место возгорания. Когда работы завершат, рынок снова заживят.

ГСЧС показали, как тушат огонь на рынке: смотрите видео

Справка. "7 километр" официально называется ООО "Промтоварный рынок". Он один из крупнейших рынков в Восточной Европе и расположен в Овидиопольском районе Одесской области недалеко от поселка Авангард. Неофициальное название связано с тем, что рынок находится возле станции 7-й километр Измаильского направления.

Показываем на карте рынок "7 километр" под Одессой

Почему горел рынок "7 километр" сегодня?

Марина Аверина сказала, что причины пожара устанавливают. На место выехали эксперты.

"Пожарные локализовали и полностью ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров, спасли от уничтожения рядом расположенные торговые павильоны. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 24 спасателя", – указано на фейсбук-странице ведомства.