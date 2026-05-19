Населенный пункт относится к Дмитровскому городскому округу. Об этом сообщают Astra и ряд российских телеграмм-каналов.

Вечером жители нескольких районов Подмосковья начали обнародовать в соцсетях видео и фото пожара в районе села Белый Раст. Впоследствии стало известно о том, что возгорания возникли на складах в Дмитровском округе.

Согласно обнародованной информации, очаг этого пожара расположен ориентировочно в 18 километрах от аэропорта "Шереметьево". Причина возникновения возгорания по состоянию на момент публикации остается неизвестной.

По предварительным данным СМИ, в результате инцидента горят по меньшей мере несколько зданий, вагончики, навес, а также емкости с лакокрасочными материалами. Более того, огонь уничтожил шесть транспортных средств, в частности гражданские авто.

В то же время пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на главу округа Михаила Шувалова сообщает, что "угрозы для жилых домов и жизни людей из-за пожара на складском комплексе в Подмосковье нет".

Воздушной тревоги в регионе не объявляли, сообщения о взрывах пока также не поступали. в 23:06 появилась информацию о локализации пожара, по данным российского МЧС огонь охватил 5 тысяч квадратных метров.

К слову, напомним, что на днях в Москве под мостом СВХ на Амурской улице, где хранились стройматериалы и отходы от строительства, также вспыхивал пожар. Возгорание было в районе станции метро "Черкизовской".

Прошлой ночью украинские беспилотники атаковали ряд регионов России, в частности Московский. Также удары якобы отражали в Белгородской, Воронежской, Ярославской областях, Краснодарской области и других частях страны.

Известно, что недавно под ударом оказалась Солнечногорская топливно-наливная станция, которая является частью магистральных нефтепродуктопроводов вокруг российской столицы, там есть много резервуаров для хранения топлива.

На прошлой неделе возникал пожар на территории Измайловского Кремля, это культурно-развлекательный комплекс в Москве. Помещения получили серьезные повреждения, сообщали о частичном обрушении крыши, стен и перекрытий.

Кстати, недавно партизаны нарушили работу по меньшей мере нескольких башен связи на территории Московской области, где размещали модули РЭБ. В частности, это удалось осуществить в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово.