Як знешкоджували частину ракети?
Частину російської ракети Х-47 "Кинджал" виявили на відкритій території. Операцію з її ліквідації провели сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції.
У ДСНС розповіли, що сапери дістали бойову частину ракети з ґрунту за допомогою піротехнічного автомобіля важкого типу з маніпулятором. Після цього її завантажили у захисний відсік та вивезли на спецмайданчик для подальшого знищення.
Довідка. Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відноситься до найновіших. Це ракета з ядерним або звичайним боєзарядом. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів – приблизно до 12 000 кілометрів на годину.
Вибухотехніки знешкодили частину ракети / Фото: ДСНС Житомирщини
Нещодавно елемент російської аеробалістичної ракети "Кинджал" знайшли також у Львові. Інцидент стався на території "Львівського комбінату хлібопродуктів".
Ворог продовжує удари по Україні: останні новини
У ніч на 14 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши загалом 498 засобів повітряного нападу. Серед них було 430 ударних безпілотників різних типів, з яких приблизно 250 становили дрони типу "Шахед".
Найбільших руйнувань зазнала Київська область. Російські сили били по енергетичній інфраструктурі, зокрема по Трипільська ТЕС та підстанції у Наливайківка.
За оновленою інформацією, відомо про 5 загиблих внаслідок атаки та ще 15 поранених. Загалом зафіксовано близько 30 пошкоджених об’єктів у чотирьох районах області.