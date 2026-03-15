Про це повідомили в ДСНС України.

Як знешкоджували частину ракети?

Частину російської ракети Х-47 "Кинджал" виявили на відкритій території. Операцію з її ліквідації провели сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції.

У ДСНС розповіли, що сапери дістали бойову частину ракети з ґрунту за допомогою піротехнічного автомобіля важкого типу з маніпулятором. Після цього її завантажили у захисний відсік та вивезли на спецмайданчик для подальшого знищення.

Довідка. Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відноситься до найновіших. Це ракета з ядерним або звичайним боєзарядом. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів – приблизно до 12 000 кілометрів на годину.

Вибухотехніки знешкодили частину ракети / Фото: ДСНС Житомирщини

Нещодавно елемент російської аеробалістичної ракети "Кинджал" знайшли також у Львові. Інцидент стався на території "Львівського комбінату хлібопродуктів".

