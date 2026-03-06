Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Що сталося у Львові?
У Департаменті з питань цивільного захисту наголосили, що знайдені уламки ракети "Кинджал" небезпеки не становлять.
Повідомляється також, що за добу надзвичайних подій на об'єктах критичної інфраструктури та інших систем життєзабезпечення внаслідок бойових дій та диверсій не зафіксовано.
Довідка. Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відноситься до найновіших. Це ракета з ядерним або звичайним боєзарядом. Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів – приблизно до 12 000 кілометрів на годину.
Ракета "Кинджал" була прийнята на озброєння Росії у 2018 році. За габаритами та зовнішнім виглядом вона подібна до балістичних ракет ОТРК "Іскандер". Різниця між комплексами полягає тільки в тому, що Х-47 запускається з літака.
Коли ворог бив по Львову?
11 лютого російські війська завдали удару по Львову, використавши "Кинджали". Тоді усі ворожі цілі були успішно знешкоджені протиповітряною обороною.
Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Золочівському та Львівському районах виявили уламки ворожих цілей.
13 лютого у селі Ражнів Заболотцівської громади Золочівського району вилучили ракету Х-47М2 "Кинжал", яку було збито під час ракетного удару.