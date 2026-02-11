Про це повідомили у Повітряних силах.
Які деталі удару по Львову відомо?
За інформацією ПС, російські війська здійснили пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К близько 14:00. Ворожа авіація злетіла з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області Росії.
Сили оборони оперативно відреагували на загрозу та провели необхідні заходи, аби ворожі ракети не досягнули своїх цілей. У результаті усі "Кинджали" було успішно знешкоджено.
Повітряні сили вкотре закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.
Де сьогодні українці чули вибухи?
Під вечір 11 лютого росіяни атакували Одещину крилатими ракетами. О 16:20 у регіоні було чутно вибухи, а о 16:30 лунав сигнал відбою повітряної тривоги.
В ніч проти 11 лютого Росія вгатила по залізничній інфраструктурі. На Дніпропетровщині завдали удару по залізничній станції, а в Конотопі на Сумщині – по депо.