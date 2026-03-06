Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Что произошло во Львове?

В Департаменте по вопросам гражданской защиты отметили, что найденные обломки ракеты "Кинжал" опасности не представляют.

Сообщается также, что за сутки чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры и других систем жизнеобеспечения в результате боевых действий и диверсий не зафиксировано.

Справка. Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. Это ракета с ядерным или обычным боезарядом. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов – примерно до 12 000 километров в час.

Ракета "Кинжал" была принята на вооружение России в 2018 году. По габаритам и внешнему виду она похожа на баллистические ракеты ОТРК "Искандер". Разница между комплексами заключается только в том, что Х-47 запускается с самолета.

Когда враг бил по Львову?