Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Что произошло во Львове?
В Департаменте по вопросам гражданской защиты отметили, что найденные обломки ракеты "Кинжал" опасности не представляют.
Сообщается также, что за сутки чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры и других систем жизнеобеспечения в результате боевых действий и диверсий не зафиксировано.
Справка. Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. Это ракета с ядерным или обычным боезарядом. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов – примерно до 12 000 километров в час.
Ракета "Кинжал" была принята на вооружение России в 2018 году. По габаритам и внешнему виду она похожа на баллистические ракеты ОТРК "Искандер". Разница между комплексами заключается только в том, что Х-47 запускается с самолета.
Когда враг бил по Львову?
11 февраля российские войска нанесли удар по Львову, используя "Кинжалы". Тогда все вражеские цели были успешно обезврежены противовоздушной обороной.
Впоследствии председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в Золочевском и Львовском районах обнаружили обломки вражеских целей.
13 февраля в селе Ражнив Заболотцевской общины Золочевского района изъяли ракету Х-47М2 "Кинжал", которую было сбито во время ракетного удара.