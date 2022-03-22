На Оболони в Киеве в результате вражеского обстрела вспыхнул грузовик и два здания

Россияне 22 марта обстреляли Оболонский район столицы. Из-за этого возникли пожары.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили сообщение о пожаре на грузовике и двух зданиях в 13:10. В 15:00 им удалось полностью ликвидировать возгорание.

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На месте инцидента работали 4 единицы техники и 20 пожарных. Сейчас уточняют информацию о жертвах и пострадавших.

На Оболони горели дома и грузовик: смотрите видео

Оккупанты обстреляли Оболонь / Фото ГСЧС

Число жертв неизвестно / Фото ГСЧС

Ситуация в Киеве

В Киевском горсовете рассказали, что по состоянию на 21 марта в Киеве уже более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов. Сейчас коммунальщики получают ремонтные материалы. Степень повреждения объектов различна. Из многоэтажек, где разрушения были критическими, эвакуировали людей.