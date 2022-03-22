Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали повідомлення про пожежу на вантажівці та двох будівлях о 13:10. О 15:00 їм вдалось повністю ліквідувати займання.
До теми Окупанти обстріляли північ Житомирщини: знищено житлові будинки
На місці інциденту працювали 4 одиниці техніки та 20 вогнеборців. Наразі уточнюють інформацію щодо жертв та постраждалих.
На Оболоні горіли будинки та вантажівка: дивіться відео
Окупанти обстріляли Оболонь / Фото ДСНС
Кількість жертв невідома / Фото ДСНС
Ситуація в Києві
У Київській міськраді розповіли, що станом на 21 березня у Києві вже понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів. Наразі комунальники отримують ремонтні матеріали. Ступінь пошкодження об'єктів різний. З багатоповерхівок, де руйнування були критичними, евакуювали людей.