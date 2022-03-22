Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали повідомлення про пожежу на вантажівці та двох будівлях о 13:10. О 15:00 їм вдалось повністю ліквідувати займання.

До теми Окупанти обстріляли північ Житомирщини: знищено житлові будинки

На місці інциденту працювали 4 одиниці техніки та 20 вогнеборців. Наразі уточнюють інформацію щодо жертв та постраждалих.

На Оболоні горіли будинки та вантажівка: дивіться відео



Окупанти обстріляли Оболонь / Фото ДСНС



Кількість жертв невідома / Фото ДСНС

Ситуація в Києві

У Київській міськраді розповіли, що станом на 21 березня у Києві вже понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів. Наразі комунальники отримують ремонтні матеріали. Ступінь пошкодження об'єктів різний. З багатоповерхівок, де руйнування були критичними, евакуювали людей.