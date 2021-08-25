На Оболони в Киеве женщина держала волков, лис, барсука и 8 стафов

Зоозащитники чудом спасли животных, которые жили в двухкомнатной киевской квартире. Женщина держала экзотических и хищных четвероногих и птиц в тесных клетках.

Об ужасном инциденте с жестоким обращением с животными рассказала основательница спецубежища для диких животных Наталья Попова. По ее словам, у киевлянки жили два волка.

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Утром 25 августа их отправили на реабилитацию в Бельгию.

6 переломов только на одной лапе

Состояние волков, по словам Поповой, вызывает серьезное беспокойство. У одного из них было 6 открытых переломов на ноге. Ему пришлось сделать тяжелую операцию. Из-за ужасных условий содержания отпускать животных в дикую природу нельзя.

Кроме волков женщина держала:

барсука;

двух лис;

хищных птиц;

8 стаффордширских терьеров.

Они сидели в маленьких собачьих клетках. Как-то вырвался барсук и покусал волка, откуда и такие тяжелые травмы. Далее ко мне обратились зоозащитники и привезли в приют. После этого женщина завела второго волка, но из-за давления зоозащитников она мне позвонила сама. Так волк попал к нам,

– рассказала основательница приюта.

Отобрали ли других животных у женщины и применила ли в отношении нее полиция какие-то санкции, неизвестно.