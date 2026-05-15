Все были разные и по-своему полны жизни: истории 24 человек, которых убила Россия в Киеве

Российский удар по Киеву 14 мая унес жизни 24 человек, в том числе 3 детей. Была разрушена целая многоэтажка.

Каждый погибший имеет свою историю жизни, мечты и родных. Истории этих людей рассказывает 24 Канал.

Кто погиб от российской атаки на Киев?

В результате российского удара по Киеву 14 мая погибло 24 человека. Враг разрушил целые жилые многоэтажки, повредил частные дома, АЗС, гаражи и автомобили.

Разбор завалов и поиск людей длился более 28 часов.

Среди погибших 2 детей – две родные сестры Любава и Вера. Их отец – Евгений "Рыжий" Яковлев – погиб на войне, защищая страну от российских захватчиков в Серебрянском лесу.

Вместе с папой и бабушкой погибла 15-летняя девочка Мария.

Из-за российского удара закончилась жизнь также двух работников "Новой почты" – Дмитрия Павелка и Дмитрия Лепского. Они были операторами отделения №257 и №52 соответственно. Дмитрий Лепский погиб вместе со своей женой Светланой.



Светлана Лепская была педагогом-организатором в Специализированной школе №44 / Специализированная школа №44 в Киеве

23-летний Павелко был известен в частности как дрэг-артистка Мистик Граймс. Друзья вспоминают его как невероятно творческого, заряженного и светлого человека.

Одноклассники Дмитрия в комментарии для "УП.Жизнь" рассказали, что он был очень талантливым и преданным творчеству.



Мистик Греймс (Дмитрий Павелко)

Среди жертв атаки также Светлана Опрышко родом из Гадяча на Полтавщине, учительница английского языка Марина Гоменюк и ее парень флорболист Юрий Орлов. Он забил больше всего голов в чемпионате Украины в сезоне 2022 – 2023 годов. Вне спорта он работал реабилитологом.

Марина Гоменюк преподавала в одном из учебных центров Helen Doron.

Марина была настоящим полиглотом и чрезвычайно профессиональным преподавателем. Она глубоко любила языки, постоянно училась, развивалась и щедро делилась своими знаниями с детьми. Для своих учеников она была не просто учителем – она была человеком, который вдохновлял, поддерживала и верила в каждого ребенка,

– написали на странице заведения.

Российский удар унес жизнь воспитательницы Светланы Москалишиной. По словам одной из матерей, дети ее обожали. Вместе с женщиной погибла ее внучка – 15-летняя Мария.

14 мая, к сожалению, стало последним днем жизни также для Галины Релик, руководителя ресторана Ивана Могильного, тамошнего флориста Иван Носко, супругов Алины и Дмитрия Будвиновых, Ольги Карпук, Светланы Жук, Сергея Петровского и кассирши Зои Петровской.



Иван Могильный

