Все были разные и по-своему полны жизни: истории 24 человек, которых убила Россия в Киеве
Российский удар по Киеву 14 мая унес жизни 24 человек, в том числе 3 детей. Была разрушена целая многоэтажка.
Каждый погибший имеет свою историю жизни, мечты и родных. Истории этих людей рассказывает 24 Канал.
Кто погиб от российской атаки на Киев?
В результате российского удара по Киеву 14 мая погибло 24 человека. Враг разрушил целые жилые многоэтажки, повредил частные дома, АЗС, гаражи и автомобили.
Разбор завалов и поиск людей длился более 28 часов.
Среди погибших 2 детей – две родные сестры Любава и Вера. Их отец – Евгений "Рыжий" Яковлев – погиб на войне, защищая страну от российских захватчиков в Серебрянском лесу.
Вместе с папой и бабушкой погибла 15-летняя девочка Мария.
Из-за российского удара закончилась жизнь также двух работников "Новой почты" – Дмитрия Павелка и Дмитрия Лепского. Они были операторами отделения №257 и №52 соответственно. Дмитрий Лепский погиб вместе со своей женой Светланой.
Светлана Лепская была педагогом-организатором в Специализированной школе №44 / Специализированная школа №44 в Киеве
23-летний Павелко был известен в частности как дрэг-артистка Мистик Граймс. Друзья вспоминают его как невероятно творческого, заряженного и светлого человека.
Одноклассники Дмитрия в комментарии для "УП.Жизнь" рассказали, что он был очень талантливым и преданным творчеству.
Среди жертв атаки также Светлана Опрышко родом из Гадяча на Полтавщине, учительница английского языка Марина Гоменюк и ее парень флорболист Юрий Орлов. Он забил больше всего голов в чемпионате Украины в сезоне 2022 – 2023 годов. Вне спорта он работал реабилитологом.
Марина Гоменюк преподавала в одном из учебных центров Helen Doron.
Марина была настоящим полиглотом и чрезвычайно профессиональным преподавателем. Она глубоко любила языки, постоянно училась, развивалась и щедро делилась своими знаниями с детьми. Для своих учеников она была не просто учителем – она была человеком, который вдохновлял, поддерживала и верила в каждого ребенка,
– написали на странице заведения.
Российский удар унес жизнь воспитательницы Светланы Москалишиной. По словам одной из матерей, дети ее обожали. Вместе с женщиной погибла ее внучка – 15-летняя Мария.
14 мая, к сожалению, стало последним днем жизни также для Галины Релик, руководителя ресторана Ивана Могильного, тамошнего флориста Иван Носко, супругов Алины и Дмитрия Будвиновых, Ольги Карпук, Светланы Жук, Сергея Петровского и кассирши Зои Петровской.
Что известно об обстреле Киева?
В результате атаки на Киев разрушен 9-этажный дом в Дарницком районе, есть погибшие и раненые.
Тем временем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом, пострадали гаражи и автомобили.
В Соломенском районе осколки упали на территорию нежилой застройки, после атаки туда направлялись экстренные службы.
Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированного российского обстрела гражданской инфраструктуры. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что мир должен увидеть последствия российских ударов и отреагировать на них. Иностранных послов пригласят увидеть последствия обстрела собственными глазами.