На крыше музея "Чернобыль" в Киеве нашли обломки ракеты, которая разбила здание

Во время массированного удара по Киеву 24 мая пострадал Национальный музей "Чернобыль". Во время разбора завалов на крыше здания обнаружили часть российской ракеты.

Об этом сообщил председатель Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

Читайте также Первые минуты после массированного удара по Киеву: в полиции показали кадры с бодикамер патрульных

Что сейчас происходит на месте атаки?

Сейчас на месте ракетного удара в Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Как рассказал Емельяненко, коммунальные службы и спасатели разбирают завалы, убирают поврежденные конструкции, эвакуируют изуродованные автомобили и демонтируют части разрушенной крыши.

Во время работ на крыше музея также неожиданно нашли большой фрагмент ракеты.

Остаток достаточно большой, на нем есть серийные номера, взрывотехники уже отработали, но в конце концов удастся установить те ракеты, и тогда мы будем знать больше подробностей относительно того, что на самом деле произошло,

– рассказал председатель Ассоциации чернобыльских операторов.

На третий день разбора завалов сотрудникам музея также удалось найти 30 экспонатов.

Найти их уцелевшими под тонами бетона – это колоссальное достижение, наша большая общая победа над разрушением. Каждая поднятая из пыли памятка – это как глоток свежего воздуха для всего музея,

– говорится в сообщении.

Сейчас команда продолжает расчищать завалы, убирать территорию и постепенно проверять обломки, чтобы найти другие уцелевшие экспонаты.

Напомним, во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей.

Кроме музея "Чернобыль" в столице пострадали и другие культурные учреждения. В частности, взрывная волна повредила Национальный художественный музей – он закрыт на неопределенный срок. К счастью, работники и коллекция не пострадали.

Взрывной волной также повреждены окна фасада и входной группы здания Украинского дома, что в центре Киева.

Среди прочего, пострадала Киевская малая опера, расположенная в памятнике истории и архитектуры – Лукьяновском народном доме, который построили в начале XX века.