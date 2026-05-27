Об этом сообщил председатель Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

Что сейчас происходит на месте атаки?

Сейчас на месте ракетного удара в Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Как рассказал Емельяненко, коммунальные службы и спасатели разбирают завалы, убирают поврежденные конструкции, эвакуируют изуродованные автомобили и демонтируют части разрушенной крыши.

Во время работ на крыше музея также неожиданно нашли большой фрагмент ракеты.

Остаток достаточно большой, на нем есть серийные номера, взрывотехники уже отработали, но в конце концов удастся установить те ракеты, и тогда мы будем знать больше подробностей относительно того, что на самом деле произошло,

– рассказал председатель Ассоциации чернобыльских операторов.

На третий день разбора завалов сотрудникам музея также удалось найти 30 экспонатов.

Найти их уцелевшими под тонами бетона – это колоссальное достижение, наша большая общая победа над разрушением. Каждая поднятая из пыли памятка – это как глоток свежего воздуха для всего музея,

– говорится в сообщении.

Сейчас команда продолжает расчищать завалы, убирать территорию и постепенно проверять обломки, чтобы найти другие уцелевшие экспонаты.

Напомним, во время массированного обстрела 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 604 цели, речь идет о 55 ракетах и 549 беспилотниках.

Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей.

Кроме музея "Чернобыль" в столице пострадали и другие культурные учреждения. В частности, взрывная волна повредила Национальный художественный музей – он закрыт на неопределенный срок. К счастью, работники и коллекция не пострадали.

Взрывной волной также повреждены окна фасада и входной группы здания Украинского дома, что в центре Киева.

Среди прочего, пострадала Киевская малая опера, расположенная в памятнике истории и архитектуры – Лукьяновском народном доме, который построили в начале XX века.