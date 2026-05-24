Разрушенные дома, поврежденное метро, много пожаров: каковы последствия массированной атаки на Киев
Массированной воздушной атаке подвергся Киев ночью 24 мая. Российская армия применила БпЛА и различные виды ракет, много взрывов прогремело в столице.
О последствиях обстрела информирует местная власть, в частности КГВА и мэр Виталий Кличко. Рассказываем, что известно на данный момент.
Пострадавшие. Предварительно известно о 13 пострадавших, 7 из них госпитализировали. Метро. Станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля. Также временно будет закрыт вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик". После отбоя начнут устранять последствия атаки. Шевченковский район пострадал больше всего. Есть возгорание возле жилого дома и повреждены окна, а также падение обломков на территорию нежилой застройки. Попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 3 – 4 этажей. Произошло попадание возле двух школ: в укрытии первой есть люди – предварительно, вход туда засыпало; в другой пожар на 2 этаже. Есть повреждения 5-этажного жилого дома. Также попадание в 9-этажный дом между 8 и 9 этажами с пожаром – предварительно, там погиб человек. Зафиксировано попадание в бизнес-центр. Предварительно, в укрытии заблокированы люди. Оболонский район. Попадание в нежилое здание рядом с трехэтажным жилым домом, пожар. Попадание БпЛА в 16-этажный жилой дом на уровне 12 – 13 этажа, пожар. Также пылает одноэтажный частный дом. Подольский район. Пожар, падение обломков на территории нежилой застройки. Соломенский район. Поврежден частный жилой дом. Попадание БпЛА в многоэтажку, пожар на уровне 20 этажа. Дарницкий район. Обломки упали на крышу многоэтажки, без пожара. Голосеевский район. Горят обломки БпЛА на открытой территории. Днепровский район. Произошло попадание БпЛА в частный жилой дом и пожар. Деснянский район. Есть попадание БпЛА в здание торгового центра. Печерский район. Известно о попадании в 20-этажный жилой дом на уровне 13 этажа. Взрывы в Киеве гремели всю ночь. Тревога началась в 00:32. На столицу летели ударные БпЛА, сообщали о пуске "Орешника". Также во время атаки россияне применили много баллистических ракет, крылатых ракет и другие виды вооружения.
