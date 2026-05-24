Киев Взрывы в Киеве Разрушенные дома, поврежденное метро, много пожаров: каковы последствия массированной атаки на Киев
24 мая, 05:29
Олесь Друкач

Массированной воздушной атаке подвергся Киев ночью 24 мая. Российская армия применила БпЛА и различные виды ракет, много взрывов прогремело в столице.

О последствиях обстрела информирует местная власть, в частности КГВА и мэр Виталий Кличко. Рассказываем, что известно на данный момент.

05:11, 24 мая

Пострадавшие.

Предварительно известно о 13 пострадавших, 7 из них госпитализировали.

05:10, 24 мая

Метро.

Станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

Также временно будет закрыт вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик".

После отбоя начнут устранять последствия атаки.

05:09, 24 мая

Шевченковский район пострадал больше всего.

Есть возгорание возле жилого дома и повреждены окна, а также падение обломков на территорию нежилой застройки.

Попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 3 – 4 этажей.

Произошло попадание возле двух школ: в укрытии первой есть люди – предварительно, вход туда засыпало; в другой пожар на 2 этаже.

Есть повреждения 5-этажного жилого дома.

Также попадание в 9-этажный дом между 8 и 9 этажами с пожаром – предварительно, там погиб человек.

Зафиксировано попадание в бизнес-центр. Предварительно, в укрытии заблокированы люди.

05:08, 24 мая

Оболонский район.

Попадание в нежилое здание рядом с трехэтажным жилым домом, пожар.

Попадание БпЛА в 16-этажный жилой дом на уровне 12 – 13 этажа, пожар.

Также пылает одноэтажный частный дом.

05:07, 24 мая

Подольский район.

Пожар, падение обломков на территории нежилой застройки.

05:06, 24 мая

Соломенский район.

Поврежден частный жилой дом.

Попадание БпЛА в многоэтажку, пожар на уровне 20 этажа.

05:05, 24 мая

Дарницкий район.

Обломки упали на крышу многоэтажки, без пожара.

05:04, 24 мая

Голосеевский район.

Горят обломки БпЛА на открытой территории.

05:03, 24 мая

Днепровский район.

Произошло попадание БпЛА в частный жилой дом и пожар.

05:02, 24 мая

Деснянский район.

Есть попадание БпЛА в здание торгового центра.

05:01, 24 мая

Печерский район.

Известно о попадании в 20-этажный жилой дом на уровне 13 этажа.

05:00, 24 мая

Взрывы в Киеве гремели всю ночь.

Тревога началась в 00:32. На столицу летели ударные БпЛА, сообщали о пуске "Орешника". Также во время атаки россияне применили много баллистических ракет, крылатых ракет и другие виды вооружения.

