Во время атаки 24 мая враг хотел остановить линии "101" и "112" в Киеве, – ГСЧС

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник встретился в Киеве с делегацией США во главе с сенатором Ричардом Блюменталем у здания службы, разрушенного российским ударом. Стали известны намерения врага,

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как Россия хотела парализовать линии спасателей во время атаки 24 мая?

Как отметили в службе, Даник рассказал американским партнерам, что во время массированной атаки враг целенаправленно атаковал здание ГСЧС, пытаясь парализовать работу линий "101" и "112". Несмотря на разрушения, диспетчеры, которые находились в укрытии, продолжали непрерывно принимать вызовы.

По словам главы ГСЧС, российские войска сейчас делают спасателей одной из приоритетных целей.

Также Даник поблагодарил Соединенные Штаты за техническую помощь и поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны. Американская делегация заверила в дальнейшей поддержке Украины и выразила уважение украинским спасателям за их мужество и работу во время войны.

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев погибли три человека, еще по меньшей мере 91 человек получил ранения.

Повреждения зафиксировали во всех районах столицы, однако наибольшие разрушения претерпел Шевченковский район, в частности Лукьяновка. Там было уничтожен ТРЦ "Квадрат", поврежден ресторан McDonald's и выгорел Лукьяновский рынок.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время обстрела российские войска повредили около 300 объектов в Киеве, большинство из которых – жилые дома.