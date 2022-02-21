Огненный рассвет: киевляне заполонили сеть фотографиями неба

Жители Троещины 21 февраля наблюдали интересный восход солнца. Небо было яркого красного, оранжевого и розового цвета.

Киевляне делились яркими фото в сети. Они сравнивали небо над столицей с панорамой Марса.

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Каким был город

Очевидцы запечатлели пейзаж города на видео. На нем видна одна из улиц Деснянского района Киева, по которой двигаются автомобили. Над ними и домами плывут тучи.

Рассвет на Троещине: смотрите видео

Киевляне публиковали фото восхода солнца / Фото Валентины Троянской

Небо было разных цветов / Фото Ирины Москаленко

После яркого рассвета была радуга / Фото Ольги Бельтюковой

Закат в Киеве

Жители столицы 18 января наблюдали красивый закат. Очевидцы указывали на небо медового цвета. Фотографиями интересного явления поделился киевлянин Сергей Ристенко.

По словам ученых, подобным цветом небо подсвечивается из-за смещения атмосферных фронтов. Автор фотографий отметил, что такое небо свидетельствует об изменении погоды.