Кияни ділились яскравими фото в мережі. Вони порівнювали небо над столицею з панорамою Марсу.

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Яким було місто

Очевидці зафільмували краєвид міста на відео. На ньому видно одну з вулиць Деснянського району Києва, по якій рухаються автомобілі. Над ними та будинками пливуть хмари.

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Кияни публікували фото сходу сонця / Фото Валентини Троянської



Небо було різних кольорів / Фото Ірини Москаленко



Після яскравого світанку була веселка / Фото Ольги Бельтюкової

Захід сонця у Києві

Жителі столиці 18 січня спостерігали красивий захід сонця. Очевидці зазначали, що небо медового кольору. Світлинами цікавого явища поділився киянин Сергій Рістенко.

За словами науковців, подібним кольором небо підсвічується через зміщення атмосферних фронтів. Автор фотографій зазначив, що таке небо свідчить про зміну погоди.