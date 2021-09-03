"Он на меня идет, мне страшно": в Киеве возле станции метро прохожие встретили лося
Источник:телеграм "Телеканал Киев"
Возле станции метро "Житомирская" в Киеве прохожие увидели лося. Он свободно гулял по дороге и совсем не боялся, когда его снимали.
Животное заметили 3 сентября. В сети опубликовали видео встречи. Люди в основном положительно отреагировали на это событие.
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"Он – агрессивный?"
Лося встретили на улочке вблизи станции метро. Сразу рядом расположена трасса. Прохожие волнуются, чтобы животное не "выскочило" на дорогу. В сети люди по-разному реагировали на видео. Одни удивлялись, а другие говорили, что это – привычное дело. Вот несколько реакций:
- "Возле Макарова встретили 5 оленей прошлым летом";
- "Пф, я их каждый день на дорогах Киева вижу";
- "Лось вежливый?";
- "Встреча лося с оленем";
- "А где тележка Деда Мороза?"
- "Животные тянутся к людям, а от них – только зло".
Автор видео сам забавно комментирует ситуацию. Много реакций под видео именно из-за его слов.
Он на меня идет, мне страшно. Что делать в таких ситуациях? Он – агрессивный?
– говорит парень.
В Киеве возле станции метро увидели лося: смотрите видео из телеграма "Ху**ый Киев"