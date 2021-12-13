Оркестр на катке и 20 тысяч фонарей: киевлянам пообещали европейский Новый год на Подоле

На Контрактовой площади в Подольском районе Киева планируют построить локацию европейского масштаба к новогодне-рождественским праздникам.

Организаторы обещают, что она будет не менее яркой, чем главный зимний городок на Софийской площади. В настоящее время монтажные работы уже кипят и должны завершиться к 20 декабря.

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Киевлянам пообещали праздничную локацию европейского масштаба на Подоле / Фото из фейсбука Департамента культуры КГГА

Чем будут удивлять киевлян

На Подоле появится первый в Украине прогулочный каток длиной более 200 метров среди парка. Его будет дополнять лаунж-зона и оркестр в центре.

Кроме того, гости праздничной локации смогут прокатиться на шестиметровых горках со смотровыми площадками.

Еще одной изюминкой празднования на Контрактовой площади станут рождественские ярмарки и иллюминация из 20 тысяч фонариков.

Мы уже в предвкушении этой сказочности! А вы уже добавили Подол в свой список must visit на период праздников?

– призвали в КГГА киевлян и гостей столицы посетить яркий уголок с зимними развлечениями.

Тест-драйв главной елки

На Софийской площади столицы 11 декабря уже протестировали освещение главной елки страны. Работы не прекращались даже несмотря на дождь. Зеленая красавица должна засиять 19 декабря – в День святого Николая.

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Текст публикации Департамента культуры КГГА:

Традиционно только елкой на Софии празднования не обходятся. На Контрактовой площади в разгаре монтажные работы и уже на следующей неделе там заработает локация европейского масштаба.

Рождество на Подоле обещает поражать невиданными элементами: первый в Украине прогулочный каток длиной более 200 метров среди парка с лаунж-зоной и оркестром в центре, шестиметровые горки со смотровыми площадками, рождественские ярмарки и сияние 20 тысяч фонариков.

Мы уже в предвкушении этой сказочности! А вы уже добавили Подол в свой список must visit на период праздников?