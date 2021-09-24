В ожидании локдауна перевозчики подняли цены на проезд в маршрутках Киевщины

Частные компании, которые занимаются пригородными пассажирскими перевозками серьезно подняли цены на проезд. В целом в Украине тарифы выросли на 20%.

Касаются изменения и Киевской области. По словам исполнительного директора Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексея Павленко, в сентябре на некоторых маршрутах стоимость проезда выросла на 3 гривны.

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Решение о подорожании проезда было принято еще летом.

"Зимние тарифы" перед локдауном

По словам Павленко, ничего страшного не произошло – перевозчики лишь решили войти в зимний сезон с новыми тарифами.

Подорожал проезд в некоторых районах на разные суммы. В одном районе цены увеличились на 3 гривны, в другом – на 1.

Руководитель "Автоперевозчиков Киевщины" также утверждает, до конца года подорожания не ожидают.

Обычно стоимость проезда пересматривают под конец года, но в 2021-м решили сделать это раньше, ведь ожидают локдаун. Мы решили пересмотреть тариф, чтобы выйти в осень, "переобуть" резину, подготовить машины и закупить топливо,

– отметил Павленко.

Также представитель перевозчиков говорит, что в следующий раз тарифы на проезд на междугородние маршруты Киевщины будут пересматривать в октябре 2022 года. Если, конечно, не произойдет ничего непредсказуемого типа девальвации гривны.