Памятное шествие, фильмы и выставка: как в Киеве будут отмечать День Достоинства и Свободы

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. К этому празднику в Киеве пройдет ряд мероприятий по почтению памяти участников Революции Достоинства

В экуменическом храме Архистратига Михаила и украинских новомучеников в 10 утра началась совместная молитва за Украину. К ней присоединились представители Национального музея Революции Достоинства, общественных организаций, родственники героев Небесной Сотни и все неравнодушные граждане.

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План мероприятий в столице

После молитвы украинские чиновники возложат цветы на Аллее Героев Небесной Сотни в память о погибших во время событий Революции Достоинства. Такое чествование павших будет происходить и в других городах страны – возле памятников и могил погибших.

В течение дня на Майдане Независимости будут транслировать фильм с кадрами Революции Достоинства, которые сняли журналисты hromadske. Показ ленты будет проходить под песню группы DakhDaughters, которую записали специально для фильма на стихотворение Юрия Издрика.

Вокруг Монумента Независимости весь день будет открыта уличная выставка "Рисованная история Майдана". Ее создали на основе графического романа свидетеля событий Революции Достоинства Александра Комьяхова "ТАТО".

В Доме профсоюзов запланирована презентация трехсерийного документального фильма "Как договаривался Майдан". Основной идеей ленты является акцент на важности культуры договаривания в развитии украинской нации на примере демонстрации между политиками, активистами и гражданами во время Революции Достоинства.

В 17:00 на Майдане Независимости начнутся памятное шествие и панихида по погибшим Героям Небесной Сотни. В 18:00 пройдет всеукраинская акция "Свободные творят будущее", которую организовали студенты из 17 городов Украины для почтения молодежи и студенчества, которые были участниками Революции Достоинства.

День Достоинства и Свободы: главное