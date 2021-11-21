Во время своего обращения Президент Украины вспомнил не только участников Революции достоинства, но и Оранжевой, "Революции на граните" и украинских защитников на Донбассе. Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинцы всегда стремятся к свободе, хоть и платим за нее высокую цену.

Интересно День Достоинства и Свободы Украины-2021: патриотические картинки-поздравления

Главное – не терять достоинство

В своем поздравлении Владимир Зеленский вспомнил об известных украинских деятелях – поэте Василии Стусе, священнике Емельяне Ковче и актере и режиссере Леониде Быкове. На их примере президент продемонстрировал, что в случае потери свободы главное не терять достоинство.

Еще одним примером стали украинские моряки, которые по словам Зеленского, в российском плену вели себя не как заключенные, а как бойцы и офицеры.

Президент также подчеркнул, что украинцы платили и продолжают платить высокую цену за свою свободу.

Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всем, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся,

– подчеркнул Зеленский.

Также глава государства добавил, что украинцам нужно перестать себя обесценивать, потому что "мы не жертва – мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ". В завершение президент подчеркнул, что у украинцев есть свобода, а потому и достоинство.

Поздравление Владимира Зеленского с Днем Достоинства и Свободы: смотрите видео