Перерыв закончился: полиция и прокуратура обыскивает офис Киевводоканала

После достаточно длительного перерыва правоохранители вернулись к проведению обысков на предприятиях КГГА. 7 февраля следователи полиции и представители прокуратуры Киева пришли к зданию Горсовета.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о расследовании завладения должностными лицами средствами в особо крупных размерах. Работники Киевводоканала якобы закупили оборудование у фиктивных предприятий и по завышенным ценам.

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​​Какие именно убытки бюджет столицы якобы понес в результате сделки, следователи не говорят.

Покупали в течение двух лет

По данным правоохранителей, чиновники Киевводоканала с 2018 до 2020 года заключали договоры с частными предприятиями о закупке оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

Подрядчики в своей налоговой отчетности при этом отразили финансовые операции со многими фейковыми компаниями.

Полицейские утверждают, что компании-поставщики оборудования на самом деле были фейковыми, поэтому чиновники якобы завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Чтобы удостовериться в том, что сделка произошла на самом деле, следователи решили прийти с обысками в офис Киевводоканала и искать купленное оборудование на складах компании.

Кто именно фигурирует в деле, правоохранители не говорят. Однако инкриминировать подозреваемым собираются завладение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Если полицейские установят виновных в схеме и докажут их преступление в суде, должностных лиц могут посадить на срок от 7 до 12 лет заключения.

В КГГА на очередной обыск пока не отреагировали.

Первые обыски с начала года

С мая 2021 в различных департаментах и участках КГГА, а также в коммунальных компаниях, которые подчинены мэрии, прошли массовые обыски. Сотрудники полиции, фискальной службы и СБУ едва ли не ежедневно проводили следственные действия, чем мешали работе ведомств. У Виталия Кличко называли десятки открытых уголовных производств давлением на столичную власть. Большинство дел, которые открыли относительно якобы коррупции в КГГА, пока еще не дорасследованы, однако с начала 2022 года следователи не проводили массовых обысков.