Переселенка с Луганщины скандалила из-за того, что у нее не взяли рубли с оккупированным Крымом

Дарья Воскресенская, которая занимается в Киеве перманентным макияжем, пожаловалась на работников обменника из-за того, что не смогла обменять все российские рублей на гривны. У нее отказались принимать купюры, на которых изображен оккупированный Крым.

Несмотря на законность непризнания Украиной обновленных купюр российских рублей, блогер отметила, что не понимает, почему именно так произошло. Якобы не смогла ей объяснить отказ в обмене и работница банковской структуры.

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После этой сторис патриотически настроенные пользователи достаточно доступно объяснили из-за чего именно в украинских обменниках не принимают такие рубли.

Послала подписчиков, которых возмутила ситуация

После вполне адекватной реакции на поступок блогера Воскресенская удалила сторис. Однако продолжила скандал.

Женщина отреагировала на критику подписчиков и послала их "гулять лесом".

Кроме того, блогер пожаловалась на то, что на ее страницу "набежали боты, которые пишут оскорбительные комментарии".



В 2020 году женщина подписывала Донецк как территорию России / Фото из инстаграма Дарьи Воскресенской

Также в соцсетях женщины нашли ее старые фотографии. На одной из них Воскресенская подписала геолокацию как "Донецк. Россия". Еще на одном снимке переселенка позировала в милицейской форме.

Однако сейчас бьюти-блогер жалуется, что "никогда не хотела цеплять политику".

Смотрите видео с Дарьей Воскресенской: