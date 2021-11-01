Подозревали взрывчатку: возле посольства Германии в Киеве нашли подозрительную коробку

ЧП произошло в центре Киева днем 1 ноября. Возле посольства Германии прохожие нашли коробку, которая показалась им подозрительной.

На место происшествия вызвали полицейских, следователей, спасателей и взрывотехников с кинологами. Кроме того, приехал экипаж скорой.

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Правоохранители оцепили периметр возле вероятно опасной находки и сделали так, чтобы прохожие держались как можно дальше от коробки.

Обошлось без эвакуации

Как рассказали в полиции Киева в комментарии 24 каналу, специалисты определились, что выводить представителей посольства из здания не нужно.

Взрывотехники и киинологи с собаками исследовали предмет, но никаких опасных веществ в нем не обнаружили.

Пока информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского райуправления полиции. Следователи зафиксировали все обстоятельства инцидента.

С квалификацией инцидента правоохранители обещают разобраться со временем. Вполне вероятно, что уголовное производство по находке не откроют, поскольку состав преступления может отсутствовать.