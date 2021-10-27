Почти не торговались и уложились в 10 минут: завод "Большевик" ушел с молотка кипрскому оффшору

Фонд государственного имущества продал на аукционе киевский завод "Большевик" возле метро "Шулявская" за 1,429 миллиарда гривен. Его 27 октября приобрел кипрский оффшор.

Примечательно, что стартовая цена была 1,39 миллиарда гривен и минимально изменилась до конца торгов. Они состояли всего лишь из одного 10-минутного раунда.

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Кому достался лакомый кусок земли

Победителем аукциона стала компания "Дженерал Коммерс".

Ее конкурентами были "Инвест Новация" Степана Черновецкого – сына экс-мэра Киева и "ДК Каскад" Виталия Хомутынника.

Известно, что "Дженерал Коммерс" входит в сферу бизнес-интересов предпринимателей Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Возглавляет компанию Игорь Хижняк, а ее учредителями выступают Владимир Долгополов, кипрский оффшор AB Pillar Holding (Сy) Limited и инвестиционный фонд Ларам Систем.

Что известно о Хмельницком

Оффшор, указанный соучредителем компании-победителя торгов, тесно связан с экс-нардепом Хмельницким. Он является совладельцем международного аэропорта "Киев", занимается IT и строительным бизнесом.

В одном из расследований "Настоящего времени" сообщалось, что предприниматель до сих пор не свернул свою деятельность, связанную с недвижимостью, во временно оккупированном Россией Крыму.

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Интерес других инвесторов отбило коварное соглашение

Кроме победителя, участвовать в аукционе были не прочь и другие девелоперы. Ведь рыночная стоимость земли под заводом "Большевик" составляет 100–120 миллионов долларов.

В частности, интерес к объекту проявляли владелец компании Kadorr Аднан Киван, "Интергал-Буд" Владимира Зубика, Консорциум инвесторов, инвестиционная компания Dragon Capital.

Впрочем, ни один из них не подал заявку на торги из-за скандальной ситуации с продажей части зданий "Большевика" предприятию "Агромил Дистрибьюшн". В 2019 году за 23,5 миллиона гривен ему продали помещения, расположенные по периметру бывшего завода, площадью 6,4 тысяч квадратных метров.

Соглашение заключили даже несмотря на то, что помещения "Большевика" тогда не подпадали под приватизацию. Пока эту сделку расследует НАБУ, а директора завода, который ее провернул, уволили.

Еще одно темное пятно в истории с "Большевиком" – это договоры аренды на цеха, заключенные вплоть до 2036 года, но которые могут быть продлены еще на 10 лет.

Шмыгаль пообещал сотни новых рабочих мест

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале отметил, что, кроме 1,43 миллиарда гривен, которые новый владелец заплатил за покупку "Большевика", государство получит еще почти 400 миллионов гривен, которые инвестор заплатит по налоговым долгам.

Приватизация этого актива будет способствовать созданию сотен новых рабочих мест, а также дополнительным миллиардам гривен инвестиций в экономику страны и города.

– убежден глава правительства.

Шмыгаль также подчеркнул, что считает приватизацию нестратегических государственных предприятий лучшим предохранителем коррупции.