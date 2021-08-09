Под Киевом байкер спас девушку, которая хотела покончить с собой: видео

Молодая женщина сидела на наземном пешеходном переходе и собиралась прыгнуть с высоты. Отговорил женщину это делать мотоциклист, который обратил на девушку внимание.

Инцидент произошел 6 августа на одном из участков Одесской трассы неподалеку от Киева. Молодая девушка опустила ноги с путепровода и находилась в шаге от смерти.

Смотрите также Из-за семейной ссоры: в Киеве 16-летний парень хотел совершить самоубийство – фото

На месте работали полицейские. Они будут выяснять все обстоятельства события.

Осталась без дома и ребенка

Девушку, которая хочет покончить с собой, мужчина увидел во время движения в направлении Одессы. Он остановился и решил вмешаться в ситуацию.

Когда мотоциклист подошел к женщине, с ней уже разговаривал велосипедист. Впрочем, убедить ее слезть ему не удавалось.

Впоследствии мужчина схватил девушку и положил ее на асфальт в безопасном месте.

Сама женщина объяснила, что оказалась в трудной ситуации. Она родом из Лисичанска Луганской области, который находится под контролем Украины. Однако дома у нее нет. Кроме того, от девушки якобы отказались ее родители, которые забрали у нее ребенка.

Смотрите видео с места, где молодая женщина хотела совершить самоубийство в Киевской области: