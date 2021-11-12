Под Киевом молодые люди устроили стрельбу ради веселья

Двое мужчин 24 и 29 лет произвели несколько выстрелов в воздух во дворе многоэтажки Софиевской Борщаговки. Злоумышленники сделали это ради развлечения.

Патрульные узнали о преступлении местных жителей. Заявители сообщили, что двое неизвестных остановились во дворе новостройки, достали пистолет и начали стрельбу.

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Инспекторы сразу же прибыли на место происшествия и задержали возможных нарушителей.

К 7 годам заключения

Патрульные вызвали на помощь следователей, чтобы те задокументировали преступление и открыли в отношении него уголовное производство.

У молодых людей, которые оказались местными жителями, изъяли травматический пистолет "Форт".

Является ли хотя бы кто-нибудь из фигурантов правоохранителем, судьей или журналистом, которым по закону разрешено ношение короткоствольного оружия, неизвестно.

Как отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, молодые люди совершили преступление около 2:00 ночи 12 ноября. Их действия квалифицировали как хулиганство.

Если суд признает злоумышленников виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Смотрите видео стрельбы на Софиевской Борщаговке:

Полный текст сообщения Андрея Небитова в фейсбуке:

Стало грустно, решили пострелять? Этих "ковбоев" 29 и 24 лет полиция задержала за стрельбу у подъезда одного из домов в Софиевской Борщаговке. Около 2 часов ночи молодые люди решили похвастаться оружием перед подругой. В настоящее время за ночное хулиганство ребятам грозит до 7 лет лишения свободы. Призываю граждан не подвергать опасности себя и близких, ведь за подобные "развлечения" придется нести суровое наказание.