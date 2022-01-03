Под Киевом подросток едва не убил мужчину за кошелек

16-летнего парня задержали полицейские Броварского района Киевской области вечером 1 января. Подросток, по данным полиции, крайне жестоко избил мужчину за якобы похищенный у него кошелек.

О преступлении правоохранители узнали около 1:00 2 января от медиков скорой. Врачи госпитализировали 45-летнего жителя села Гоголев с серьезными травмами.

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Забил руками и ногами

Как выяснили полицейские, компания мужчин распивала водку. В какой-то момент 26-летний мужчина увидел, что у него пропал кошелек.

Он сразу отправился домой, но по дороге встретил 16-летнего знакомого и пожаловался ему на товарищей.

Дом, где произошло преступление / Фото полиции Киевской области

Подросток решил вступиться за мужчину и пошел в дом, где продолжалась попойка.

Разъяренный школьник руками и ногами забил односельчанина почти до смерти.

16-летнего парня задержали вскоре после избиения / Фото полиции Киевской области

Малолетнего злоумышленника задержали. Ему инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Если подростка признают виновным, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

Вскоре парню сообщат о подозрении и будут избирать меру пресечения. Досудебное расследование инцидента продолжается.