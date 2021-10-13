Под Киевом задержали мужчину, который с ножом ограбил ребенка

34-летнего жителя Буче Киевской области подозревают в совершении разбоя в отношении школьника. Преступление произошло в центре города 12 октября.

Об инциденте полицейские узнали от свидетелей. Заявители сказали, что взрослый мужчина угрожал ножом школьнику, после чего на место происшествия выехали патрульные.

Смотрите также В Днепре автомобиль сбил 11-летнего школьника на переходе: фото и видео с места аварии

Через несколько минут после нападения правоохранители уже задержали предполагаемого преступника.

Забрал портфель

Злоумышленником оказался нетрезвый 34-летний житель Бучи. Почему мужчина решил напасть на ребенка, неизвестно.

Следователи задокументировали все обстоятельства происшествия и открыли уголовное производство о совершении разбоя.

Кроме следственно-оперативной группы на месте происшествия работали также бойцы группы реагирования патрульной полиции и инспекторы ювенальной превенции Бучанского районного управления полиции.

Если судьи признают фигуранта дела виновным, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Вскоре правоохранители сообщат мужчине о подозрении в совершении преступления. После этого суд будет избирать ему меру пресечения.

На какой превентивной мере настаивать прокуроры и следователи, пока неизвестно.