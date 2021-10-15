Под окнами Офиса Президента вырастет 15-этажка

В Киеве планируют реконструировать 3-этажное админздание Верховной Рады, которое расположено недалеко от Офиса Президента. Сначала оно должно было иметь максимум 9 этажей, но, по новому договору, будет 15.

Здание расположено на улице Шелковичной, 12Б. Конкурс на его реконструкцию провели еще 30 декабря 2020 года.

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Возле ОП появится многоэтажка

Журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко рассказал, что возле Офиса Президента вырастет 15-этажка.

Благодаря экс-спикеру Дмитрию Разумкова на киевских Липках, прямо возле парламента, на месте этого трехэтажного админздания Верховой Рады вырастет 15-этажный небоскреб. Решение принято втайне от депутатов и общественности,

– сказал Лещенко.

Он добавил, что заявки на участие в аукционе долевого участия принимали с 18:00 29 декабря по 14:50 30 декабря 2020 года.

"А сам конкурс назначен на 15:00 того же 30 декабря, перед Новым годом, когда застройка территории на Липках могла интересовать только специально "заряженных людей", – добавил Лещенко.

По инвестиционному договору, в результате реконструкции этажность здания увеличится с 3 до 15, а его площадь увеличится в 10 раз.

"Вместо кабинетов появятся 117 апартаментов. Площадь застройки увеличится вдвое. Единственное, странно, что этажей всего 15. Стоит строить сразу 50 или 100-этажку", – отметил Лещенко.



Здание расположено возле ОП / Фото Сергея Лещенко

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Результат конкурса оспаривают в суде

По решению Хозяйственного суда Киева, договор на реконструкцию заключили с ООО "Комфорт Строй Инвест". Согласно ему, в многоэтажку реконструируют именно административное здание на улице Шелковичной, 12-Б. Договор заключили по результатам аукциона. Сейчас частная фирма "М-ЭКО" оспаривает его результаты в суде.

Сначала реконструкция здания предусматривала увеличение до 5 – 9 этажей. Ведь такая этажность не противоречит действующему Генплану. Согласно ему, для застройки в Центральной планировочной зоне столицы, куда входит улица Шелковичная, есть ограничения по высоте – не выше 27 метров (9 этажей).



После реконструкции этажность дома возрастет до 15 / Фото Сергея Лещенко



Площадь здания увеличится в 10 раз / Фото Сергея Лещенко