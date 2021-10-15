Будівля розташована на вулиці Шовковичній, 12Б. Конкурс на її реконструкцію провели ще 30 грудня 2020 року.

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Біля ОП з'явиться багатоповерхівка

Журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко розповів, що біля Офісу Президента виросте 15-поверхівка.

Завдяки ексспікеру Дмитру Разумкову на київських Липках, прямо біля парламенту, на місці цієї триповерхової адмінбудівлі Верхової Ради виросте 15-поверховий хмарочос. Рішення ухвалено таємно від депутатів та громадськості,

– зауважив Лещенко.

Він додав, що заявки на участь в аукціоні пайової участі приймали з 18:00 29 грудня до 14:50 30 грудня 2020 року.

"А сам конкурс призначили на 15:00 того ж таки 30 грудня, перед Новим роком, коли забудова території на Липках могла цікавити тільки спеціально "заряджених людей", – додав Лещенко.

За інвестиційним договором, внаслідок реконструкції поверховість будівлі зросте з 3 до 15 поверхів, а її площа збільшиться в 10 разів.

"Замість кабінетів з'являться 117 апартаментів. Площа забудови збільшиться вдвічі. Єдине, дивно, що поверхів лише 15. Варто будувати одразу 50 або 100-поверхівку", – зазначив Лещенко.



Будівля розташована біля ОП / Фото Сергія Лещенка

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Результат конкурсу оскаржують у суді

За рішенням Господарського суду Києва, договір на реконструкцію уклали з ТОВ "Комфорт Буд Інвест". Згідно з ним, під багатоповерхівку відреконструюють саме адміністративну будівлю на вулиці Шовковичній, 12-Б. Договір уклали за результатами аукціону. Зараз приватна фірма "М-ЕКО" оскаржує його результати в суді.

Спочатку реконструкція будівлі передбачала збільшення її до 5 – 9 поверхів. Адже така поверховість не суперечить чинному Генплану. Згідно з ним, для забудови в Центральній планувальній зоні столиці, куди входить вулиця Шовковична, є обмеження по висоті – не вище 27 метрів (9 поверхів).



Після реконструкції поверховість будинку зросте до 15 / Фото Сергія Лещенка



Площа будівлі збільшиться у 10 разів / Фото Сергія Лещенка