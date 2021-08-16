Подарили веру в людей: в Киеве 6-летнему мальчику вернули потерянную копилку

В Киеве 6-летний мальчик потерял в транспорте копилку. Он настаивал, что необходимо разместить объявление в интернете и это помогло – важную для ребенка вещь вернули.

Пассажиры, которые ехали в 26-м троллейбусе, забрали копилку и когда увидели объявление в сообществе "Нивки Разом", то сразу ее вернули ребенку. Его мама написала пост благодарности и подчеркнула, что сыну подарили веру в людей.

Другая история Мальчика, потерявшегося возле Говерлы, нашли живым: щемящее видео

Интернет помог найти кошелек

Сообщение Натальи Веремчук в фейсбуке:

Вчера в 26-м троллейбусе мой 6-летний сын потерял копилку и благодаря этой прекрасной группе, нашим прекрасным нивчанам и главное – Геннадию (который нашел наше сокровище) и его сестре Наталье, ребенку вернули сокровище.

Хочу поблагодарить всех неравнодушных, кто решил помочь нам найти копилку. 105 репостов было, даже если я этого не просила.

Честно говоря, я лично относилась скептически, но ребенок был уверен, что надо писать в интернете и кто нашел, вернет нам.

Спасибо за то, что дарите сыну веру в людей!

До сих пор не могу поверить.



Мальчику вернули его кошелек / Фото Натальи Веремчук

История подняла настроение людям

В комментариях под заметкой Натальи немало комментариев.

Пользователь Лена Потемкина пишет: "это так важно в 6 лет не потерять веру в добро и справедливость".

В то же время пользовательница фейсбука Наталья Трикиша пишет: "даже как-то настроение поднялось. Приятно, что все-таки в нашей стране много хороших и неравнодушных людей. Делайте добро и оно к вам вернется".



Мальчик и его родные / Фото Натальи Веремчук