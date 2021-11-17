На Подоле в Киеве горел состав частной компании: видео пожара

На Константиновской в Киеве произошел пожар на складе с мебельной фурнитурой. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 17 ноября в 03:06. Горел склад на Константиновской, 74 в Подольском районе столицы.

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Огонь тушили 30 спасателей

Сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник в 1-этажном составе размером 20х40 метров. Там хранились роллеты, жалюзи и фурнитура к металлопластиковым окнам.

Уже в 03:49 пожар на площади в 300 квадратных метров удалось локализовать, а через 40 минут его погасили.

Горел склад на Подоле / Фото ГСЧС Киева

На месте происшествия работало 30 спасателей, которые привлекли 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Пожар на Константиновской: смотрите видео