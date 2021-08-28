Подрядчик воровал миллионы на ремонте дорог в Киеве: его будут судить

Директор компании-подрядчика воровал деньги, выделенные на ремонт дорог в столице. Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении него.

По информации следствия, компания в 2018 году по заказу Личанского, Малютянского и Белогородского сельских советов Киевщины осуществляла текущий ремонт асфальтовых дорог.

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Преступная схема подрядчика

Директор компании, чтобы завладеть деньгами из госбюджета, внес в официальные документы ложные сведения об объеме и стоимости работ. В результате это привело к убыткам государства, в частности сельских советов, на сумму почти 3,5 миллиона гривен.

Мужчине сообщили о подозрении

На основании собранных доказательств директору сообщили о подозрении сразу по 2 статьям – о служебном подлоге и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации направили в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Ранее под Полтавой мужчина решил за собственные деньги починить участок дороги. Однако у него украли строительные материалы. В сети историю распространили, люди помогли приобрести цемент.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

Хищение 3,5 млн гривен на ремонте дорог – будут судить подрядчика.

Печерской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении директора частного общества по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на ремонт дорог.

По данным следствия, указанное общество в 2018 году по заказу Личанского, Малютянского и Белогородского сельских советов Киевщины осуществляло текущий ремонт асфальтовых дорог.

С целью завладения средствами государственного бюджета директор общества внес в официальные документы ложные сведения об объеме и стоимости работ, что привело к убыткам государству в лице указанных сельских советов в сумме почти на 3,5 млн гривен.

На основании собранных доказательств директору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и по ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации направлен в Печерский районный суд. Киева для рассмотрения по существу.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.