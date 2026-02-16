Мороз до -19 и много снега: какую ожидать погоду в Киеве и области в ближайшие дни

В Киеве и области зимняя погода продержится как минимум до 21 февраля. В это время в регионе прогнозируют снег, а температура будет опускаться до -19 градусов ночью.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды в Киеве и области

По данным синоптиков, 17 – 21 февраля в Киевской области и столице будет преобладать холодная зимняя погода. Снег в эти дни будет идти большую часть времени. Прогнозируют, что он будет от небольшого до умеренного.

Морозы не оставляют регион, ведь 17 – 19 февраля ночью по области температура составит -12 – -19 градусов. В другие дни морозы ослабнут до -7 – -13 градусов. Уже днем 19 – 21 февраля мороз будет слабым.

Укргидрометцентр объяснил, что в начале недели погоду будет формировать высокое атмосферное давление и холодный воздух с севера. В это время не будет существенных осадков.

Затем на ситуацию будет влиять южный циклон. По данным синоптиков, он принесет снег и несколько слабый мороз, особенно днем.

Ожидается, что в Киеве температура будет колебаться менее резко, чем в области. К морозам и осадкам добавится еще порывистый ветер с севера.

Погода в Киеве до 21 февраля / Инфографика Укргидрометцентра

