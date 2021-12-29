Полицейские спасли пенсионерку, которая двое суток бродила по Киеву

Участковые офицеры полиции случайно встретили растерянную 76-летнюю пенсионерку. Случилось это вечером 27 декабря на Лесном массиве.

Полицейские обратили внимание на то, что пожилая женщина ведет себя очень растерянно. Кроме того, она очень замерзла, потому что на улице был серьезный минус.

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Участковые пригласили пенсионерку в машину и начали устанавливать ее личность.

Не помнила, где живет

Как утверждают полицейские, женщину они встретили на территории лесного массива в Киеве.

Бабушка рассказала им, что не помнит, где живет.

Чтобы помочь пенсионерке, правоохранители выяснили ее личность.

Как оказалось, женщина проживает на Троещине по проспекту Маяковского. Она ушла из дома более двух суток назад, но заблудилась и не нашла обратный путь. К счастью, пенсионерка фактически не пострадала и даже не нуждалась в медицинской помощи.

Женщину полицейские отвезли домой, где передали родственникам. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

С членами семьи пожилой женщины полицейские пообщались отдельно и дали советы, как избежать подобных случаев.

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