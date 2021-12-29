Несмотря на мороз, правоохранители не остановились и не помогли мужчине. Через несколько дней его нашли мертвым.

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Под Мариуполем замерз насмерть спортсмен: полицейские его видели, но не помогли

Вблизи Мариуполя (в поселении городского типа Ялта) нашли тело замерзшего насмерть мужчины. Впоследствии выяснилось, что его могли спасти, да не кто-нибудь, а полицейские.

23 декабря вечером патруль заметил мужчину, который бежал по дороге голым на морозе.

Они попытались его расспросить ("что произошло") и остановить ("остановитесь, полиция").

Но тот не реагировал, и тогда правоохранители вместо оказания помощи человеку просто поехали дальше.

Что, вероятно, в итоге и привело к трагедии.

Видео инцидента с полицией и голым мужчиной опубликовала в фейсбуке Ирина Смешко. Она же указала, что умершего зовут Василий, и местные его хорошо знают – это 29-летний спортсмен, борец, победитель многих соревнований на местном уровне.



Мужчина бежал голый, полиция с ним поговорила – и уехала / Коллаж 24 канала

Люди в Ялте рассказали журналистам, что крайне возмущены поведением полицейских. Ведь они должны были помочь человеку, вызвать скорую или хотя бы что-то сделать, кроме как просто поговорить и уехать.

К тому же полицейские тоже местные, то есть, мол, знали Василия и знали, что мужчина имел определенные психические расстройства, поэтому во внимании и помощи нуждался особенно.

Важно: в полиции тем временем сообщили, что по факту, освещенному в видео, начали служебное расследование.

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