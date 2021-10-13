Полиция обыскивала управление образования Печерского района Киева

Сотрудники полиции и прокуратуры продолжают ежедневную серию обысков у представителей властей Киева. ​​13 октября правоохранители проводили следственные действия в управлении образования Печерской РГА.

В то же время с обысками прокуроры сообщили о подозрениях в совершении преступления руководителям управления. Инкриминируют должностным лицам хищение средств при закупке школьной мебели.

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По данным следствия, чиновники заказали у подрядчиков стульев на 940 800 гривен. При этом стоимость мебели якобы была завышена вдвое.

Якобы украли 450 тысяч

Полицейские говорят, что представители управления образования и инновационного развития Печерской райгосадминистрации купили у частного предприятия 1470 стульев.

Один стул обошелся бюджету Киева в 640 гривен. При этом полицейские говорят, что на самом деле один стул должен был стоить менее 320 гривен.

Кроме того, в прокуратуре говорят, что поставленная мебель не отвечают техническим требованиям публичных закупок.

Правоохранители утверждают, что ранее уже сообщили о подозрении в совершении преступления поставщику.

Инцидент квалифицировали как кражу бюджетных средств. Если фигурантов дела признают виновными в суде, им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года после увольнения.

Досудебное расследование продолжается.