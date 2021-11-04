Полиция провела карантинный рейд на Киевщине: видео с места происшествия

На Киевщине правоохранители провели карантинный рейд. В то же время заведения общественного питания проверяли и на наличие термометров, журналов измерения температуры и график уборок.

На Киевщине в городе Буча представители полиции вместе с работниками Госпродпотребслужбы проводили карантинный рейд. Проверяли как заведения общественного питания, так и непродовольственные магазины.

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Один из магазинов города, на первый взгляд, соблюдал все требования. На полу были отметки социальной дистанции, работал лишь отдел детского питания и гигиены.

В то же время покупателям не разрешено заходить за ограничительную ленту, там может работать только работник магазина. Поэтому происходит дистанционный заказ. Но проверке работники не были рады, ведь не имели журнала температурного скрининга.

Проверка соблюдения карантина в кофейне

Далее проверка отправилась в кофейню, сначала полиция проверила сертификаты у персонала. Потом уже проверяли и собственно посетителей. Если полиция обнаружит нарушителя, то она составит административный протокол. А там уже ждет и штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Рейд по заведениям в Киевской области: смотрите видео

Однако и в кассе самого заведения могут не досчитать денег, потому что за нарушение карантина владелец может оплатить от 34 до 170 тысяч гривен штрафа. Хоть с сертификатами все в порядке, но вопрос у Госпродпотребслужбы все же есть.

В красную зону Киевская область перешла еще 30 октября. Поэтому правоохранители теперь ежедневно будут следить за соблюдением всех карантинных требований.

На Киевщине правоохранители провели карантинный рейд: смотрите видео 24 канала