Полиция и власть не справляются: в центре Киева работают крайне наглые черные парковщики

Несмотря на все попытки чиновников КГГА преодолеть парковочную мафию, сделать это никак не удается. Очередную нелегальную площадку для автомобилей злоумышленники обустроили на Бессарабской площади в Киеве.

В результате такой работы нелегальных парковщиков в Киеве ухудшается транспортная ситуация, чаще происходят ДТП и средства проходят мимо бюджета столицы. Кроме того, водители ломают делиниаторы и другие средства ограничения движения.

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Видео работы нарушителей и попытки одного из владельцев элитной Audi Q8 протиснуться на островок безопасности несмотря на делиниаторы, сделала одна из свидетелей инцидента.

Угрожают и могут поцарапать машины

Автор записи рассказала, что черные парковщики ломают делиниаторы, чтобы наглые водители могли оставлять машины в запрещенных местах.

Кроме того, злоумышленники могут угрожать автовладельцам проколотым колесом или поцарапанной машиной в случае, если им не заплатили за "работу".

На записи, которую сделала женщина, видно, как парковщик помогает внедорожнику Audi Q8 проехать, а пластиковый делиниатор при этом фактически лежит на асфальте.

Очевидица кричала и спрашивала, все ли считают подобную парковку нормальной. Из-за ее реакции парковщик показал владельцу, что заехать на островок будет невозможно, поэтому водитель уехал.

Центр города, а авто как угодно паркуют лица, не имеющие на это никакого права. Ломают установленные за бюджетные средства делиниаторы, еще и берут за это деньги. Власть и полиция никак не могут их преодолеть. Говорят, что это очень трудно,

– подписали видео в "Киеве оперативном".

Смотрите видео работы черных парковщиков в центре Киева:

Все парковщики – вне закона

Согласно парковочной политике Киева, оплата за услуги парковки в городе – исключительно безналичная. Водители, которые оставляют машины в неположенных местах, могут найти машины на штрафплощадке, а при условии парковки на специальных площадках платить нужно в приложении "Киев Цифровой" или с помощью других авторизованных сервисов.