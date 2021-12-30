Внаслідок такої роботи нелегальних паркувальників у Києві погіршується транспортна ситуація, частіше стаються ДТП та кошти проходять повз бюджет столиці. Крім того, водії ламають делініатори та інші засоби обмеження руху.

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Відео роботи порушників та спроби одного з власників елітної Audi Q8 протиснутися на острівець безпеки попри делініатори, зробила одна зі свідків інциденту.

Погрожують та можуть подряпати машини

Авторка запису розповіла, що чорні паркувальники ломають делініатори, аби нахабні водії могли залишати машини у заборонених місцях.

Крім того, зловмисники можуть погрожувати автовласникам проколеним колесом або подряпаною машиною у випадку, якщо їм не заплатили за "роботу".

На записі, який зробила жінка, видно, як паркувальник допомогає позашляховику Audi Q8 проїхати, а пластиковий делініатор при цьому фактично лежить на асфальті.

Очевидиця кричала та питала, чи всі вважають подібне паркування нормальним. Через її реакцію паркувальник показав власнику, що заїхати на острівець буде неможливо, тому водій поїхав.



Центр міста, а авто як завгодно паркують особи, які не мають на це жодного права. Ломають встановлені за бюджетні кошти делініатори, ще й беруть за це гроші. Влада й поліція ніяк не можуть їх подолати. Кажуть, що це дуже важко,

– підписали відео у "Києві оперативному".

Дивіться відео роботи чорних паркувальників у центрі Києва:

Всі паркувальники – поза законом

Згідно з паркувальною політикою Києва, оплата за послуги паркування у місті – виключно безготівкова. Водії, які залишають машини у недозволених місцях, можуть знайти автівки на штрафмайданчику, а за умови паркування на спеціальних майданчиках сплачувати треба у додатку "Київ Цифровий" або за допомогою інших авторизованих сервісів.