После ливня под Киевом сделали "кладбище" автономеров

В Вышгороде Киевской области в результате непогоды 30 августа многие люди потеряли номера автомобилей. В сети опубликовали фото, чтобы каждый нашел свой автомобильный знак.

"Кладбище" автономеров расположено на углу Набережной и проспекта Шевченко в Вышгороде. Об этом рассказал очевидец Александр Щербаков в местном фейсбук-сообществе.

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Потеряли во время непогоды

Мужчина сразу публикует фото, чтобы каждый мог найти потерянные автономера. На фото видно, что знаков около 25. Их прикрепили на заборе, чтобы люди точно обратили внимание на автономера.

Очевидец пишет, что свои, к сожалению, не нашел. Однако в сообществе публикует номер, видимо, с надеждой что кто-то увидит их.

Пользователи сети пишут, что их могло "принести" с площади Шевченко. Кто-то из людей шутит, а кто-то просит забрать номера, чтобы их не похитили и не начали продавать.

В Киеве из-за непогоды люди потеряли свои автономера / Фото из фейсбука "Вышгород"

Люди потеряли автономера во время ливня 30 августа. Тогда машины "плавали" на затопленных улицах.

Текст публикации в группе "Вышгород":

Автомобильные номера, перекресток Набережной и проспекта Шевченко, возможно кому-то будет полезно.

Свои мы не нашли АА2618.

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