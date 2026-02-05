На Крещатике вспыхнул отель "Днепр": пожар удалось потушить
- 5 февраля в гостинице "Днепр" в Киеве на четвертом этаже возник пожар, который охватил 30 квадратных метров.
- Более 50 человек были эвакуированы, пострадавших нет.
Утром 5 февраля в Печерском районе Киева в гостинице "Днепр" вспыхнул пожар. Огонь охватил 4 этаж помещения.
Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в ГСЧС Киева.
Что известно о пожаре в гостинице "Днепр"?
По информации спасателей, возгорание возникло на четвертом этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик. Огонь охватил площадь примерно 30 квадратных метров.
Более 50 человек, посетителей и работников отеля, чрезвычайники эвакуировали из здания и вывели на свежий воздух.
Сейчас спасатели ГСЧС ликвидируют последствия пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
