На Крещатике вспыхнул отель "Днепр": пожар удалось потушить

Утром 5 февраля в Печерском районе Киева в гостинице "Днепр" вспыхнул пожар. Огонь охватил 4 этаж помещения.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в ГСЧС Киева.

Что известно о пожаре в гостинице "Днепр"?

По информации спасателей, возгорание возникло на четвертом этаже гостиницы "Днепр" на улице Крещатик. Огонь охватил площадь примерно 30 квадратных метров.

Более 50 человек, посетителей и работников отеля, чрезвычайники эвакуировали из здания и вывели на свежий воздух.

Сейчас спасатели ГСЧС ликвидируют последствия пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

