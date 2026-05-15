В Чернобыльской зоне из-за российской атаки снова вспыхнули пожары: есть ли угроза

Вследствие масштабной российской атаки 14 мая в Чернобыльской зоне снова вспыхнули пожары. Это произошло почти сразу после того, как спасателю удалось обуздать предыдущее возгорание, длившееся несколько дней.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Что сейчас происходит в Чернобыльской зоне?

14 мая после сбития российских беспилотников "Герань-2" на территории Опачицкого природоохранного отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника вспыхнули новые пожары.

Сейчас работу спасателей существенно затрудняют сильное задымление, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладки путей к очагам возгорания используют тяжелую технику, бульдозеры и бензопилы.

Отмечается, что на местах падения дронов обнаружили их обломки, там также работают пиротехнические подразделения ГСЧС.

Несмотря на новый пожар, радиационный фон в Зоне отчуждения не превышает контрольные уровни. Автоматизированной системой радиационного контроля превышений контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксировано,

– отметили в ГАЗО.

Представители агентства также добавили, что российские атаки снова создают угрозу для экосистемы Чернобыльской зоны, ведь каждый пожар несет риски для лесов, животного мира и территорий, которые восстанавливались после аварии на ЧАЭС десятилетиями.

Российские атаки вызвали новый пожар / Фото: ГАЗО

Справка. Зона отчуждения охватывает территорию площадью примерно 2,6 тысячи квадратных километров. В нее входят северные районы Киевщины, в частности города Припять и Чернобыль, а также часть территорий Житомирской области вблизи границы с Беларусью.

Напомним, на днях в Зоне отчуждения уже происходил масштабный лесной пожар – тогда огонь охватил более 1 000 гектаров территории. Возгорание быстро распространялось по территории, охватывая новые кварталы лесного массива из-за сильных порывов ветра.

На отдельных участках леса работу спасателей осложняла угроза взрывоопасных предметов, из-за чего доступ к части территорий был ограничен. Окончательно потушить пожар удалось только 13 мая.

Власти сообщали, что радиационная ситуация остается стабильной, а никаких опасных повышений в результате пожара не наблюдали.

Во время потепления в Украине повышается уровень пожарной опасности. Спасатели призывают население не сжигать сухую растительность и соблюдать правила безопасности.

Стоит отметить, что сжигание сухой растительности считается административным правонарушением и также влечет за собой значительные штрафы. Для граждан сумма взыскания может составлять от 3060 до 6120 гривен, хотя в отдельных случаях штрафы бывают и выше.

По данным правоохранителей, для должностных и юридических лиц наказание значительно строже – штраф может достигать более 21 тысячи гривен.

Усиленная ответственность также предусмотрена в случаях, когда поджог сухостоя повлек повреждение имущества или создал угрозу для жизни и здоровья людей.

Кроме этого, нарушением правил безопасности считается не только сам факт поджога, но и его последствия. Если огонь перекидывается на соседние территории и наносит ущерб, размер компенсации может возрасти.