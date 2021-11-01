Праздник приближается: в Киеве среди осени начали устанавливать елку

В одном из районов Киева уже начали устанавливать новогоднюю елку. Судя по фото, монтажные работы начались 1 ноября.

Главный символ зимних праздников появился возле станции метро "Демеевская" – вблизи фонтанов кондитерской фабрики Roshen. В комментариях под заметкой горожане предположили, что вокруг елки вскоре обустроят ледовый каток.

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Киев – город контрастов

На фото с новогодней елкой видно, что вокруг еще буйствует зеленая и желтая листва кустов и деревьев. Контрастный кадр заставил пользователей сети в шутку поспорить о целесообразности установки зеленой красавицы уже сейчас.

Так, одни люди жалуются, что для этого еще рано, а другие наоборот пишут, что это надо было сделать еще в июле.



В Киеве возле станции метро "Демеевская" ставят новогоднюю елку / Фото с телеграмму телеканала "Киев"

Какой в этом году будет главная елка страны

Дерево, которое станет центром новогодне-рождественских локаций на Софийской площади, планируют украсить 10 000 игрушек и гирляндами теплого оттенка.

Кроме того, атмосферные празднования обещают устроить и за городом. Например, в "Добропарке" под Киевом в начале декабря стартует масштабный проект "Зима за городом". Он предусматривает открытие ярмарки и различных активностей с аттракционами для взрослых и детей.