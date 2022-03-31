Предупредительный удар, – пояснила Зеркаль, для чего Россия требует расчет в рублях за газ
Россия требует от Европы чтобы она рассчитывалась рублями за газ. Поскольку страны не соглашаются на это, государство-агрессор прибегает к угрозам.
Однако Европа имеет рычаги влияния на Россию. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Обратите внимание Россия не может повредить наш газопровод, – пояснила Зеркаль, почему это важно для Путина.
Почему Россия пошла в газовую атаку
"Россияне пытаются нанести упреждающий удар. Они понимают, что у Европы есть рычаги, которые нужны для введения ограничений по расчетам", – подчеркнула Зеркаль.
Она объяснила, что европейцы могут создать специальный счет и сосредотачивать деньги именно там.
Чтобы предотвратить такую возможность, Россия пошла в атаку с расчетом в рублях,
– отметила пресс-секретарь министра энергетики.
Премьера интервью с Еленой Зеркаль: смотрите на ютубе 31 марта