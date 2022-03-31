Однако Европа имеет рычаги влияния на Россию. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Обратите внимание Россия не может повредить наш газопровод, – пояснила Зеркаль, почему это важно для Путина.

Почему Россия пошла в газовую атаку

"Россияне пытаются нанести упреждающий удар. Они понимают, что у Европы есть рычаги, которые нужны для введения ограничений по расчетам", – подчеркнула Зеркаль.

Она объяснила, что европейцы могут создать специальный счет и сосредотачивать деньги именно там.

Чтобы предотвратить такую ​​возможность, Россия пошла в атаку с расчетом в рублях,

– отметила пресс-секретарь министра энергетики.

Заметим! Полное интервью с Еленой Зеркаль вы сможете посмотреть на ютубе 24 канала 31 марта в 12:00.