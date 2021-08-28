В Киеве мужчина выпрыгнул с 8 этажа, а после этого забросал медиков камнями

В Киеве ночью на 28 августа мужчина выпал с 8-го этажа многоэтажки. После этого он даже напал на медиков.

Бросал камнями в медиков

Мужчина якобы отдыхал в квартире с компанией. Он является другом владельца квартиры.

Читайте также В Киеве водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу

Пострадавший якобы был под наркотиками. После падения он приземлился на крышу ресторана и был довольно энергичным – бросался в медиков камнями.

Впоследствии мужчину все-таки скрутили и отправили в больницу.

В полиции Киева журналистам 24 каналу подтвердили информацию о падении мужчины с 8-го этажа. Однако больше деталей не назвали.



В Киеве мужчина выпрыгнул с 8 этажа и выжил



Пострадавший бросался камнями в медиков

Добавим, что в конце июня 2021 года из многоэтажки в Днепре выпал 37-летний мужчина. Известно, что он покончил с собой из-за больших кредитов. До самоубийства мужчина ходил на сеансы к психотерапевту, потому что страдал депрессивными расстройствами.

В последний день своей жизни он дождался, когда женщина уйдет из дома и прыгнул с 6-го этажа. Травмы были несовместимы с жизнью.